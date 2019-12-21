СЕГОДНЯ 03:29 2019-12-21T03:29:29+03:00

Врачи рассказали, как лучше справиться с алкогольным отравлением Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Врачи рассказали, что лучше всего справиться с алкогольным отравлением поможет очищение желудка и вызов медиков. Научный сотрудник Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы Юлия Шевцова дала поэтапные советы.

По словам медика, в первую очередь нужно выпить полтора литра теплой воды. В не можно добавить немного пищевой соды, соли и сахара. После этого, как утверждает эксперт, нужно вызвать рвоту. Если состояние "пациента" будет ухудшаться, то нужно обратиться за помощью к врачам.

- Растворы, содержащие алкоголь и его суррогаты, всасываются в кровеносное русло практически сразу, как только соприкасаются со стенками желудочно-кишечного тракта. Нужно вызвать рвоту, удалить из желудка все, что можно, и при необходимости вызвать врача, - цитирует эксперта агенство "Москва".

Специалист отмечает, что применение привычных сорбентов, таких как активированный уголь, в подобных ситуациях практически бесполезно.

ИСТОЧНИК KP.RU