2019-12-21T04:49:26+03:00
Общество

Диетолог рассказал, сколько красной игры можно съесть за новогодним столом

Большая порция деликатеса может нанести "мощнейший холестериновый удар" по здоровью
Мария ИГНАТЬЕВА
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Диетолог рассказал, сколько красной игры можно съесть за новогодним столомДиетолог рассказал, сколько красной игры можно съесть за новогодним столомФото: Олег ЗОЛОТО
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Диетолог Маргарита Королева рассказа, сколько красной икры можно съесть за новогодним столом, не навредив при этом организму. По словам эксперта "передозировка" деликатесом способна нанести "мощнейший холестериновый удар" по здоровью. По словам эксперта, человеческому организму тяжело воспринимать красную икру в больших количествах.

- Да, икра – это вкусно, но это не значит, что организм готов принять этот продукт и не дать ответной реакции. Икра – это жировой продукт, к которому еще добавляют белый хлеб и сливочное масло. Желудок и печень не готовы воспринимать эти продукты в большом количестве. Икры надо не больше чайной ложечки, двух-трех канапе за длинное новогоднее застолье, - сказала в интервью для Sputnik Маргарита Королева.

Она отметила, что лучше следить за реакцией организма на потребляемую пищу, в том числе и деликатесы. В противном случае можно испортить себе праздник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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