Белый дом отказался от требований срочно выделить военную помощи Киеву

СЕГОДНЯ 07:32 2019-12-21T07:32:19+03:00

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Представители Демократической партии в Палате представителей Конгресса США пошли на уступки администрации американского президента Дональда Трампа и исключили из оборонного бюджет на 2020 год пункт о немедленной военной помощи Украине.

Как пишет газета Washington Post со ссылкой на источники, в законопроекте шла речь о выделении Киеву 250 миллионов долларов в течение 45 дней после подписания.Президентская администрация не хотела, чтобы правительство могло заморозить эти средства.

Напомним, 17 декабря, Сенат США принял законопроект об оборонном бюджете, в который входил не только пункт о военной помощи Украине, но и введении санкций против компаний, занимающихся реализацией проекта трубопровода «Северный поток - 2». 20 декабря глава Белого дома подписал этот документ.

Как сообщал сайт kp.ru. из-за угроз США свою работу приостановила швейцарско-нидерландская компания Allseas, занимающаяся прокладкой «Северного потока-2».

ИСТОЧНИК KP.RU