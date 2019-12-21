СЕГОДНЯ 07:51 2019-12-21T07:51:33+03:00

В Норвегии сообщили о радиопомехах из-за испытаний российского фрегата. Фото: Минобороны РФ/ mil.ru

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Норвежские военные сообщили о помехах в работе радаров и радиооборудования на севере страны из-за испытания в Баренцевом море фрегата ВМФ России «Адмирал флота Касатонов».

Как сообщает газета Aftenposten со ссылкой на Министерство обороны Норвегии, помехи зафиксировали в районе Киркинеса.

Отмечается, что норвежские специалисты называют эти радиопомехи побочным явлением от учений, а не намеренными действиями. Так представитель Национальной коммуникационной службы Норвегии Пер Эйрик Хеймдал заявил, что наблюдался «абсолютно другой шум, более широкополосный».

«Сейчас мы видим. Это похоже на общее повышение уровня шума, а не на целенаправленную попытку заглушить сеть GPS», - сказал он.

Напомним, в сентябре построенный на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге «Адмирал флота Касатонов» провел успешные учения в Балтийском море, в рамках которой производились стрельбы корабельной артиллерией.

ИСТОЧНИК KP.RU