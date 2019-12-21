Forbes назвал самых неудачливых миллиардеров года

СЕГОДНЯ 08:19 2019-12-21T08:19:21+03:00

Журнал назвал богатейших людей с самыми большими доходами и потерями в 2019 году

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Журнал Forbes назвал миллиардеров, которым в 2019 году удалось заработать или потерять больше, чем другим богатейшим людям мира.

Наименее успешным стал индийский предприниматель Азим Премжи, который в этом году потерял 14,1 млрд долларов. Бизнесмен отдал часть этих средств на благотворительность. В тройку также попали директор американской компании Amazon Джефф Безос, который остается самым богатым человеком мира. Даже несмотря на то, что при разводе он потерял 13,1 млрд долларов, его состояние - 109,7 млрд. Еще один индийский бизнесмен Субхас Чандра обеднел на 3,4 млрд долларов. Теперь его состояние не превышает 660 млн долларов.

Больше всех в этом году заработал генеральный директор французской группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, состояние которого увеличилось на 40 млрд долларов и составило 107,7 млрд. Следом идет глава американской корпорации Facebook Марк Цукерберг, заработавший на 22,1 млрд долларов, до 72 млрд миллиардов. Тройку замыкает владелец испанской торговой сети Zara Амансио Ортега, который увеличил свое состояние на 17,3 млрд долларов, до 74,9 млрд.

Напомним, ранее Forbes включил основательницу российского онлайн-магазина Wildberries Татьяну Бакальчук в список самых заметных людей, ставших миллиардерами в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU