Корпоратив партии Зеленского назвали «пиром во время чумы»
Правящая партии Украины «Слуга народа» устроила корпоратив перед Новым годом, назвав его благотворительным вечером. Мероприятие посетил и украинский президент Владимир Зеленский.
Народный депутат от правящий партии Елена Мошенец опубликовала кадры с новогоднего корпоратива и написала «Сил нам в 2020 году».
Фотографии с корпоратива вызвали неоднозначную реакцию пользователей сети.
«И хорошего вам настроения. Не стесняйтесь. Сил нужно Украине, чтобы пережить времена дилетантов», - посоветовала Ірина Солошенко.
«А что празднуют? Конец эпохи бедности? Или лжи?», - поинтересовался Petro Parkhomenko.
В ответ Максим Каммерер предположил, что украинские депутаты отмечают «Газовую капитуляцию», а Ярема Федорів заявил, что это «Пир во время чумы».
Напмним, ранее неоднозначную реакцию в сети вызвали наряды жены президента Украины Елены Зеленской. Так в сентябре пользователи Instagram активно обсуждали фото супруги украинского лидера с ежегодного обеда первых леди в Нью-Йорке в рамках сессии Генассамблеи ООН, а позже ее обвинили в неуважении к монархии и императору Японии, поскольку она появилась в платье желтого цвета на интронизацию Нарухито.
ИСТОЧНИК KP.RU