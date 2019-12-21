Корпоратив партии Зеленского назвали «пиром во время чумы»

СЕГОДНЯ 08:49 2019-12-21T08:49:08+03:00

В президентской партии заявили, что мероприятие было благотворительным вечером

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Правящая партии Украины «Слуга народа» устроила корпоратив перед Новым годом, назвав его благотворительным вечером. Мероприятие посетил и украинский президент Владимир Зеленский.

Народный депутат от правящий партии Елена Мошенец опубликовала кадры с новогоднего корпоратива и написала «Сил нам в 2020 году».

Фотографии с корпоратива вызвали неоднозначную реакцию пользователей сети.

«И хорошего вам настроения. Не стесняйтесь. Сил нужно Украине, чтобы пережить времена дилетантов», - посоветовала Ірина Солошенко.

«А что празднуют? Конец эпохи бедности? Или лжи?», - поинтересовался Petro Parkhomenko.

В ответ Максим Каммерер предположил, что украинские депутаты отмечают «Газовую капитуляцию», а Ярема Федорів заявил, что это «Пир во время чумы».

Напмним, ранее неоднозначную реакцию в сети вызвали наряды жены президента Украины Елены Зеленской. Так в сентябре пользователи Instagram активно обсуждали фото супруги украинского лидера с ежегодного обеда первых леди в Нью-Йорке в рамках сессии Генассамблеи ООН, а позже ее обвинили в неуважении к монархии и императору Японии, поскольку она появилась в платье желтого цвета на интронизацию Нарухито.

ИСТОЧНИК KP.RU