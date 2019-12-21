Россиянам рассказали, как правильно пить в Новый год

СЕГОДНЯ 09:11 2019-12-21T09:11:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Чтобы уменьшить негативное действие алкоголя, его необходимо употреблять не на голодный желудок и в умеренном количестве. Такую рекомендацию Роспотребнадзор дал россиянам перед Новым годом.

В ведомстве не рекомендуют выставлять на новогодний стол детское шампанское. Такой напиток специалисты назвали пропагандой употребления алкоголя детьми.

«Детского шампанского не существует, это обычная газировка, которая содержит красители и ароматизаторы», - переедает ТАСС заявление Роспотребнадзора.

Замминистра здравоохранения Олег Салагай предложил вообще отказаться от алкоголя во время новогоднего застолья. По его словам, от Нового года как взрослые, так и дети, ждут чего-то большего, чем просто еды и напитков.

«Любой стол, в том числе и новогодний может существовать без алкоголя», - считает замминистра.

Роспотребнадзор также напомнил о риске приобрести фальсификат или суррогат, который может привести к серьёзным отравлениям. В ведомстве рекомендовали не покупать напиток в сомнительных местах.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, как лучше справиться с алкогольным отравлением. Врачи советуют первым делом очистить желудок и вызвать медиков.

ИСТОЧНИК KP.RU