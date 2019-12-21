2019-12-21T09:29:14+03:00
Общество

Маск пожелал удачной посадки не долетавшему до МКС Starliner

Ранее NASA и Boeing сообщили о нештатном выведении космического корабля на орбиту
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Маск пожелал удачной посадки не долетавшему до МКС StarlinerМаск пожелал удачной посадки не долетавшему до МКС StarlinerФото: REUTERS
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Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал удачной посадки американскому космическому кораблю Starliner, который ранее не смог долететь до Международной космической станции.

«Орбита трудна. Наилучшие пожелания для посадки и быстрого восстановления до следующего полета», - написал Маск на своей странице в Twitter.

Напомним, пуск Starliner был запланирован на 6 декабря, однако его пришлось перенести на 20 декабря из-за погодных условий. В назначенный день NASA и Boeing сообщили о нештатном выведении корабля на орбиту.

Как писал сайт kp.ru, глава NASA Джим Брайденстайн подтвердил наличие проблем, которые могут не позволить Starliner прибыть на МКС в назначенный день. Позже президент корпорации Boeing Джим Чилтон сообщил, что корабль вернут на полигон Уайт-Сэндз, в американском штате Нью-Мексико, в течение двух дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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