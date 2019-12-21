Маск пожелал удачной посадки не долетавшему до МКС Starliner
Глава компании SpaceX Илон Маск пожелал удачной посадки американскому космическому кораблю Starliner, который ранее не смог долететь до Международной космической станции.
«Орбита трудна. Наилучшие пожелания для посадки и быстрого восстановления до следующего полета», - написал Маск на своей странице в Twitter.
Напомним, пуск Starliner был запланирован на 6 декабря, однако его пришлось перенести на 20 декабря из-за погодных условий. В назначенный день NASA и Boeing сообщили о нештатном выведении корабля на орбиту.
Как писал сайт kp.ru, глава NASA Джим Брайденстайн подтвердил наличие проблем, которые могут не позволить Starliner прибыть на МКС в назначенный день. Позже президент корпорации Boeing Джим Чилтон сообщил, что корабль вернут на полигон Уайт-Сэндз, в американском штате Нью-Мексико, в течение двух дней.
ИСТОЧНИК KP.RU