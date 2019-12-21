Россия успешно завершила испытания ПВО «Гибка-С»

СЕГОДНЯ 09:51 2019-12-21T09:53:15+03:00

Мобильный комплекс предназначен для дистанционных пусков управляемых ракет от переносных зенитных ракетных комплексов

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На полигоне Капустин Яр успешно завершились государственные испытания комплекса противовоздушной обороны (ПВО) «Гибка-С» на базе бронеавтомобиля «Тигр». Об этом рассказали в пресс-службе «Военно-промышленной компании».

- В этом году успешно завершились государственные испытания опытных образцов бронеавтомобиля "Тигр" с установленным на них зенитно-ракетным комплексом "Гибка-С", - приводит ТАСС компания-разработчик «Тигра».

В пресс-службе сообщили, что в ходе испытаний комплекс «Гибка-С» может стрелять с бронеавтомобиля «Тигр» по воздушным целям на скоростях до 30 км/ ч.

Мобильный комплекс «Гибка-С» предназначен для дистанционных пусков управляемых ракет от переносных зенитных ракетных комплексов.

Напомним, ранее успешно прошли первые российско-сербское учение по ПВО «Славянский щит – 2019» и впервые Минобороны России задействовало на территории Европы ракетный дивизион комплекса противовоздушной обороны С-400 и зенитную ракетно-артиллерийскую батарею «Панцирь-С».

ИСТОЧНИК KP.RU