Небензя рассказал о проигравших по итогам заседания Совбеза ООН по гумпомощи Сирии

СЕГОДНЯ 10:09 2019-12-21T10:09:00+03:00

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По результатам заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по вопросу гуманитарной помощи Сирии победителей нет, но есть проигравшие сирийские граждане. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Конечно, сегодня победителей нет, есть только проигравшие. Это простые сирийские граждане, которые рискуют в будущем остаться без помощи», — сказал российский представитель

Небензя назвал абсолютно необоснованными попытки возложить на Москву ответственность за то, что в ходе заседания механизм трансграничной гуманитарной помощи. По его словам, Россия не отказывалась от предоставления гумпомощи и отметил, что было предложено продлить и распространить механизм на те районы, где это необходимо.

Напомним Россия и Китай воспользовались своим правом вето при голосовании по совместной резолюции Бельгии, Германии и Кувейта о продлении на год трансграничной гумпомощи Сирии. Ранее российская сторона предупреждала, а проголосует против предложенного документа, который «сфокусирован исключительно на гуманитарных аспектах при сокращении пропускных пунктов».

ИСТОЧНИК KP.RU