Захарова заявила, что США скоро потребуют прекратить дышать

СЕГОДНЯ 11:27 2019-12-21T11:27:22+03:00

Представитель МИД России прокомментировала санкций против «Северного потока 2» и «Турецкого потока»

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Введение Вашингтоном санкций против «Северного потока 2» и «Турецкого потока» доказывает, что «американская идеология жизни взаймы» не выдержала мировой конкуренции. Так представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала новые ограничения Соединённых Штатов.

«Американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции, что регулярно подтверждает Минфин США, выписывая новый ордер на экономический арест», - написала представитель российского МИД у себя в Facebook.

Захарова подчеркнуло, что Вашингтон запрещает кредитоспособным странам развивать реальный сектор экономики, в то время как его госдолг составляет 22 триллиона долларов.

«Скоро потребуют немедленно прекратить дышать. И ведь многие выполнят», - заявила Захарова.

Напомним, ране президент Соединённых Штатов Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год с пунктом о введении санкций против компаний, занимающихся реализацией проекта трубопровода «Северный поток - 2». Позже американский Минфин сообщил об ограничительных мерах в отношении «Турецкого потока».

ИСТОЧНИК KP.RU