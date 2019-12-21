2019-12-21T12:11:30+03:00
Экономика

«Лекарство для страны»: Потанин оправдал реформы 90-х

Глава «Норникеля» рассказал о необходимости частной собственности для страны
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир ПотанинВладимир ПотанинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Реформы в 1990-х годах с введением частной собственности были необходимы как лекарство для России после развала обанкротившегося СССР. Такое заявление сделал совладелец «Норникеля» Владимир Потанин.

«Реформы не были ошибкой. <...> Они были как болезненная операция или лекарство», - сказал миллиардер в интервью Bloomberg.

По словам главы «Норникеля» частная собственность должна была стать единственной альтернативой потерпевшему крах «несостоятельному государственному управлению». Он пояснил, что государственные активы должны были передаваться в частные руки, поскольку эффективные собственники «не появляются из ниоткуда».

Потанин отметил, что многие россияне до сих пор ностальгируют по СССР, однако основной причиной развала союза был крах экономики. «Советский союз просто обанкротился», - подчеркнул он.

Ранее сайт kp.ru писал о мнении экономистов о реформах 90-х годов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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