Правительство одобрило увеличение штрафов за пропаганду наркотических средств в интернете

СЕГОДНЯ 12:29 2019-12-21T12:29:49+03:00

Законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму

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Правительство России одобрило изменение в законодательство об ответственности за склонение к потреблению либо пропаганду наркотических средств и психотропных веществ в интернете. Об этом говорится на сайте кабмина.

В законопроекте предусмотрено увеличение штрафов для владельцев сайтов, которые пропагандируют наркотики. Штрафные санкции будут вводиться за неисполнение обязанности по ограничению доступа к информации, склоняющей к употреблению наркотических средств.

Информация может быть заново размещена только на основании сведений, полученных от Роскомнадзора.

«Одобрить проект федерального закона и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», - говорится в опубликованном заявлении правительства.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил правительству внести поправки в законодательство об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете, а также принять меры для оперативного внесудебного ограничения блокирования доступа к соответствующим ресурсам.

ИСТОЧНИК KP.RU