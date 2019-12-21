2019-12-21T12:29:49+03:00
Общество

Правительство одобрило увеличение штрафов за пропаганду наркотических средств в интернете

Законопроект будет внесен на рассмотрение в Госдуму
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Правительство поддержало увеличение штрафов за пропаганду наркотических средствПравительство поддержало увеличение штрафов за пропаганду наркотических средствФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Правительство России одобрило изменение в законодательство об ответственности за склонение к потреблению либо пропаганду наркотических средств и психотропных веществ в интернете. Об этом говорится на сайте кабмина.

В законопроекте предусмотрено увеличение штрафов для владельцев сайтов, которые пропагандируют наркотики. Штрафные санкции будут вводиться за неисполнение обязанности по ограничению доступа к информации, склоняющей к употреблению наркотических средств.

Информация может быть заново размещена только на основании сведений, полученных от Роскомнадзора.

«Одобрить проект федерального закона и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», - говорится в опубликованном заявлении правительства.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил правительству внести поправки в законодательство об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете, а также принять меры для оперативного внесудебного ограничения блокирования доступа к соответствующим ресурсам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Nord Stream 2 подтвердил приостановку работы над «Северным потоком – 2»
Правительство одобрило увеличение штрафов за пропаганду наркотических средств в интернете
«Лекарство для страны»: Потанин оправдал реформы 90-х
Специалисты рассказали о новом полезном свойстве кофеина
Захарова заявила, что США скоро потребуют прекратить дышать
СК: Родченков удалённо внёс изменения в базу данных Московской лаборатории
Небензя рассказал о проигравших по итогам заседания Совбеза ООН по гумпомощи Сирии
Россия успешно завершила испытания ПВО «Гибка-С»
Маск пожелал удачной посадки не долетавшему до МКС Starliner
Россиянам рассказали, как правильно пить в Новый год
Корпоратив партии Зеленского назвали «пиром во время чумы»
Forbes назвал самых неудачливых миллиардеров года
В Норвегии сообщили о радиопомехах из-за испытаний российского фрегата
Белый дом отказался от требований срочно выделить военную помощи Киеву
Трамп объявил о создании Космических войск США
США потребовали прекратить укладку "Северного потока-2"
Эксперты сообщили о росте цен на новогодние подарки
Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 год, включающий санкции против "Северного потока-2"
Диетолог рассказал, сколько красной игры можно съесть за новогодним столом
Подрядчик "Северного потока-2" приостановил работу над проектом из-за санкций США
Врачи рассказали, как лучше справиться с алкогольным отравлением