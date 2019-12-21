2019-12-21T15:27:39+03:00
В мире

Джоан Роулинг обогнала Мишель Обаму в списке самых богатых писателей 2019 года

По данным Forbes, писатель заработала 92 миллиона долларов
Юлия САЛЬНИКОВА
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Джоан Роулинг богатеет не только за счет продажи книгДжоан Роулинг богатеет не только за счет продажи книгФото: REUTERS
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Джоан Роулинг стала самым богатым писателем 2019 года по версии журнала Forbes. Она заработала 92 миллиона долларов. Причем основной доход получен вовсе не благодаря продажам книг о Гарри Поттере. История о юном волшебнике, созданная Роулинг, получила распространение в виде спектаклей, тематических парков. За все это писатель получает авторские гонорары.

Только за неделю, что показывали на Бродвее пьесу "Гарри Поттер и проклятое дитя", она заработала 2,3 миллиона долларов, это рекордная для постановок сумма.

Второе место в этом списке занимает автор книги "Президент пропал" Джеймс Паттерсон. Он заработал 70 миллионов долларов в год.

На третьем месте оказалась бывшая первая леди США, Мишель Обама. Вместе с супругом она выпустила мемуары, за которые получила только аванс за будущие книги в размере 36 миллионов долларов. Книга появится на рынке литературы в 2020 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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