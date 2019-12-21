Джоан Роулинг обогнала Мишель Обаму в списке самых богатых писателей 2019 года
Джоан Роулинг стала самым богатым писателем 2019 года по версии журнала Forbes. Она заработала 92 миллиона долларов. Причем основной доход получен вовсе не благодаря продажам книг о Гарри Поттере. История о юном волшебнике, созданная Роулинг, получила распространение в виде спектаклей, тематических парков. За все это писатель получает авторские гонорары.
Только за неделю, что показывали на Бродвее пьесу "Гарри Поттер и проклятое дитя", она заработала 2,3 миллиона долларов, это рекордная для постановок сумма.
Второе место в этом списке занимает автор книги "Президент пропал" Джеймс Паттерсон. Он заработал 70 миллионов долларов в год.
На третьем месте оказалась бывшая первая леди США, Мишель Обама. Вместе с супругом она выпустила мемуары, за которые получила только аванс за будущие книги в размере 36 миллионов долларов. Книга появится на рынке литературы в 2020 году.
ИСТОЧНИК KP.RU