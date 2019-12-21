2019-12-21T17:06:25+03:00
В мире

В США ведут переговоры о серийном производстве автомобилей без рулевого управления

Это будут низкоскоростные машины
Юлия САЛЬНИКОВА
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На переговорах обсуждают возможность появления беспилотников на дорогах СШАНа переговорах обсуждают возможность появления беспилотников на дорогах СШАФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В США готовятся к серийному выпуску автомобилей без рулевого управления. Как сообщает Reuters, национальная администрация безопасности дорожного движения США уж приступила к переговорам с представителями компании General Motors Co.

Изначально с просьбой о запуске таких машин выступили представители автомобильной компании. Для того, чтобы машины без водителя смогли ездить по дорогам американских штатов, нужно получить соответствующее разрешение от ведомства. По предварительным данным согласие получено, обсуждают детали соглашения.

Исполняющий обязанности администратора NHTSA Джеймс Оуэнс сообщил, что это будут низкоскоростные машины, их будут использовать для перевозки пассажиров и грузов. Для создания автомобилей без руля будут использовать похожие системы, что задействованы в самолетах.

Машина без рулевого управления- не новинка. В 2016 году Ford сделал беспилотник без руля и педалей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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