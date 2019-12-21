Лавров сообщил, что власти Украины предложили для разведения сил участки "в чистом поле"

СЕГОДНЯ 17:13 2019-12-21T17:16:41+03:00

Вывод войск в Донбассе- одно из условий соглашений, достигнутых в рамках саммита в Париже

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Украинская сторона предложила для разведения сил в Донбассе участки "в чистом поле". Об этом в интервью "Первому каналу" сказал глава МИД России Сергей Лавров. Он прокомментировал результаты соглашений, достигнутых во время "нормандского саммита".

Напомним, 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров стран России, Украины, Франции и Германии. Главной темой стала урегулирование ситуации в Донбассе. Президенты утвердили дальнейший план действий - необходимо придерживаться "минских соглашений". Одно из условий которых -вывод войск вдоль линии соприкосновения.

- Украинская сторона, по моим данным, предложила три участка в чистом поле, где разведение никакого влияния на безопасность людей не окажет,- сообщил Сергей Лавров.

Саммит в "нормандском формате" должен состояться еще раз, но уже в 2020 году. Владимир Зеленский, президент Украины, сообщил, что встреча состоится через четыре месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU