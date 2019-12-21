2019-12-21T19:11:59+03:00
Политика

Лавров: Трамп отправил в Кремль письмо об отношениях с Россией

Американский президент написал об отношениях с Россией
Юлия САЛЬНИКОВА
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Дональд Трамп написал письмо об отношениях с российскими властямиДональд Трамп написал письмо об отношениях с российскими властямиФото: REUTERS
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Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал о письме, которое американский президент Дональд Трамп направил в Кремль. Когда именно получено письмо от главы Белого дома российский министр не сообщил, но рассказал о теме, которую Трамп затронул в этом сообщении.

- Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях, - сообщил Сергей Лавров в эфире Первого канала в передаче «Большая игра» 21 декабря.

В начале декабря Сергей Лавров провел переговоры с госсекретарем США и американским президентом. Российский министр напомнил о темах "российского вмешательства", обвинения в адрес России звучат регулярно накануне американских выборов. Лавров не исключает, что это может быть всего-лишь попыткой выиграть во внутриполитической борьбе внутри страны за счет спекуляции на теме "российской угрозы". Он призвал власти США к диалогу и налаживанию дипломатических отношений.

Лавров рассказал о письме Трампа про отношения с Россией.Американский президент выразил готовность продолжать диалог

ИСТОЧНИК KP.RU

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Лавров: Трамп отправил в Кремль письмо об отношениях с Россией
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