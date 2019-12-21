В раздевалках спортклуба Порошенко нашли скрытые камеры

СЕГОДНЯ 18:45 2019-12-21T19:20:54+03:00

Системы записи видео и звука вмонтированы «во всех углах» раздевалок и даже в душе

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В спортклубах бывшего президента Украины Петра Порошенко скрытые камеры и средства записи звука. Об обысках в «Пятом элементе» написали журналисты украинского издания «Страна». Камеры были вмонтированы «во всех углах» женской и мужской раздевалок, а также в душе. При этом средства слежения по каналам были соединены с сервером.

- С какой целью и куда выводилось видео дополнительно выясняем, - сообщили в ГБР.

Камеры прятали под коробками из под систем вентиляции, поэтому посетители даже не догадывались, какой именно "пятый элемент" есть в клубе. 21 декабря зарегистрировали уголовное производство по статье "Незаконное использование специальных технических средств получения информации".

В отношении Порошенко в Украине возбуждено сразу несколько уголовных дел, его обвиняют в госизмене, захвате власти. Сам бывший украинский президент сообщил журналистам, что не боится наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU