В раздевалках спортклуба Порошенко нашли скрытые камеры
В спортклубах бывшего президента Украины Петра Порошенко скрытые камеры и средства записи звука. Об обысках в «Пятом элементе» написали журналисты украинского издания «Страна». Камеры были вмонтированы «во всех углах» женской и мужской раздевалок, а также в душе. При этом средства слежения по каналам были соединены с сервером.
- С какой целью и куда выводилось видео дополнительно выясняем, - сообщили в ГБР.
Камеры прятали под коробками из под систем вентиляции, поэтому посетители даже не догадывались, какой именно "пятый элемент" есть в клубе. 21 декабря зарегистрировали уголовное производство по статье "Незаконное использование специальных технических средств получения информации".
В отношении Порошенко в Украине возбуждено сразу несколько уголовных дел, его обвиняют в госизмене, захвате власти. Сам бывший украинский президент сообщил журналистам, что не боится наказания.
ИСТОЧНИК KP.RU