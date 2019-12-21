На Садовом кольце в Москве сгорели два автомобиля
В центре Москвы на Садовом кольце горят два автомобиль. Как сообщают очевидцы, иномарки стоит прямо последи дороги. Экстренные службы прибыли на место. Патрульные машины перегородили движение, другие автомобили разворачивают, а водителей просят искать другие объездные пути.
Вскоре прибыли несколько пожарные расчетов, а также бригады "скорой помощи". Что стало причиной возгорания и есть ли в салоне люди, не известно. По словам очевидцев, два автомобиля стояли на проезжей части вплотную друг к другу. Вероятно, они произошло ДТП, после которого машины загорелись. Пожарные потушили автомобили.
Оба транспортных средства полностью выгорели и восстановлению не подлежат. Обстоятельства дорожного происшествия установит экспертиза. Движение автомобилей на этом участке дороги по данным на 20.50 еще не восстановили.
На Садовом кольце в Москве горит автомобиль.
ИСТОЧНИК KP.RU