На Садовом кольце в Москве сгорели два автомобиля

СЕГОДНЯ 20:37 2019-12-21T20:53:22+03:00

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В центре Москвы на Садовом кольце горят два автомобиль. Как сообщают очевидцы, иномарки стоит прямо последи дороги. Экстренные службы прибыли на место. Патрульные машины перегородили движение, другие автомобили разворачивают, а водителей просят искать другие объездные пути.

Вскоре прибыли несколько пожарные расчетов, а также бригады "скорой помощи". Что стало причиной возгорания и есть ли в салоне люди, не известно. По словам очевидцев, два автомобиля стояли на проезжей части вплотную друг к другу. Вероятно, они произошло ДТП, после которого машины загорелись. Пожарные потушили автомобили.

Оба транспортных средства полностью выгорели и восстановлению не подлежат. Обстоятельства дорожного происшествия установит экспертиза. Движение автомобилей на этом участке дороги по данным на 20.50 еще не восстановили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/750989" frameborder="0"></iframe> На Садовом кольце в Москве горит автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU