2019-12-21T21:49:40+03:00
Общество

Кинокритики назвали худшие фильмы 2019 года

Список возглавила анимация «Стражи Арктики»
Юлия САЛЬНИКОВА
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"Люди икс: Темный феникс" попал в список самых скучных фильмов года"Люди икс: Темный феникс" попал в список самых скучных фильмов годаФото: Кадр видео
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Кинокритики составили список самых скучных фильмов 2019 года. Над просмотром этих картин страдал не один критик, признались эксперты в области оценки кино журналистам Hollywood Reporter. Тяжелее всего им дался просмотр мультфильма «Стражи Арктики». Создатели (анимацию создавала команда из США, Китая, Великобритании) планировали, что это будет история, настолько популярная, как Зверополис. Но «Зверополюс» пришелся не по вкусу ни зрителям, ни критикам. Не спасло мультик даже то, что озвучивать героев пригласили известных актеров.

На втором месте «Кошки».

- Оцифрованные гибриды человека и кошки выглядят в лучшем случае просто странно, а в худшем - жутко. Здесь определенно есть какой-то несвежий запах, и если вы никогда не понимали привлекательности шоу, эта итерация не сможет объяснить это, -сказал критик Дэвид Руни.

Не спасло фильм «Люди Икс. Тёмный Феникс» даже участие известно по саге «Игра престолов» актрисы Софи Тернер. В фильме также снималась Дженнифер Лоуренс. Картина не заставляет «учащенно биться пульс», критики винят «Темного феникса» за слишком ровный темп.

Провалился, по мнению критиков, еще один фильм с участием актера из "Игры престолов". Николай Костер-Вальдау не спас фильм "Домино", картину назвали скучной.

В списке худших "Фанатик" с Джоном Траволтой, который "смущает и себя, и своих оставшихся поклонников в проекте тщеславия Фреда Дерста".

Люди Икс: Тёмный Феникс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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