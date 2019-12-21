2019-12-21T22:15:39+03:00
В мире

Актриса Джейн Фонда во второй раз задержана за проведение экопротеста у здания Конгресса США

В субботу 21 декабря у нее день рождения, "праздник" она встретит в полицейском участке
Юлия САЛЬНИКОВА
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Актриса задержана в день рожденияАктриса задержана в день рожденияФото: Кадр видео
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Американская актриса Джейн Фонда вновь задержана вместе с другими участниками экологического протеста у стен Конгресса США. В октябре 2019 года ее задержали по тому же самому адресу. Всего для Фонда это уже пятое задержание - все связаны с акциями протеста, актриса сторонница общества борьбы с глобальным потеплением. 21 декабря у нее 82 день рождения. Праздник она решила проводить не дома с семьей, а примкнула к экоактивистам. Теперь вместо праздничного ужина ее ждет допрос в полицейском участке. Об этом сообщает ExPressions.

Во время задержания сторонники начали скандировать: "С днем рождения, Джейн".

В газете The Washington Post сообщают, что помимо актрисы задержали еще 137 человек. Джейн Фонда участвует в акциях протеста каждую пятницу, встречи экоактивистов получили название "Пожарная тревога".

В США задержали актрису Джейн Фонда за участие в экологической забастовке.Вместе с другими активистами 81-летняя обладательница двух Оскаров забралась на ступени Капитолия

ИСТОЧНИК KP.RU

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