2019-12-22T03:39:11+03:00
В мире

NASA и Boeing попытаются совместными усилиями посадить корабль Starliner

Посадка запланирована 22 декабря
Мария ИГНАТЬЕВА
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NASA и Boeing попытаются совместными усилиями посадить корабль StarlinerNASA и Boeing попытаются совместными усилиями посадить корабль StarlinerФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава NASA Джим Брайденстайн сообщил, что американское космическое ведомство и корпорация Boeing попытаются посадить новый американский космический корабль Starliner в воскресенье, 22 декабря. Трансляция ведется на сайте NASA.

По словам Брайденстайна, посадка космического корабля будет производится на полигоне Уайт-Сэндз в штате Нью-Мексико. Планирует, что это произойдет в 15:57 по московскому времени. Если что-то пойдет не так, то есть запасное время - 23:48.

Глава NASA подчеркнул, что компания совместно с Boeing провели множество запланированных испытаний. Он также отметил, с момента запуска корабля, удалось дважды запустить двигатели для корректировки орбиты.

На сайте американское космическое ведомства сообщается, что все системы Starliner функционируют корректно, в данный момент он находится на стабильной орбите на высоте 250 километров. Специалистам NASA и Boeing удалось наладить связь между кораблем и Международной космической станцией.

Напомним, сайт kp.ru писал, что у корабля есть проблемы, которые могут не позволить кораблю прибыть на Международную космическую станцию в запланированное время. Глава NASA подтвердил эту информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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