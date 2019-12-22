NASA и Boeing попытаются совместными усилиями посадить корабль Starliner

СЕГОДНЯ 03:32 2019-12-22T03:39:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава NASA Джим Брайденстайн сообщил, что американское космическое ведомство и корпорация Boeing попытаются посадить новый американский космический корабль Starliner в воскресенье, 22 декабря. Трансляция ведется на сайте NASA.

По словам Брайденстайна, посадка космического корабля будет производится на полигоне Уайт-Сэндз в штате Нью-Мексико. Планирует, что это произойдет в 15:57 по московскому времени. Если что-то пойдет не так, то есть запасное время - 23:48.

Глава NASA подчеркнул, что компания совместно с Boeing провели множество запланированных испытаний. Он также отметил, с момента запуска корабля, удалось дважды запустить двигатели для корректировки орбиты.

На сайте американское космическое ведомства сообщается, что все системы Starliner функционируют корректно, в данный момент он находится на стабильной орбите на высоте 250 километров. Специалистам NASA и Boeing удалось наладить связь между кораблем и Международной космической станцией.

Напомним, сайт kp.ru писал, что у корабля есть проблемы, которые могут не позволить кораблю прибыть на Международную космическую станцию в запланированное время. Глава NASA подтвердил эту информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU