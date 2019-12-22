Социологи выяснили, что создает новогоднее настроение россиянам

СЕГОДНЯ 04:04 2019-12-22T04:23:02+03:00

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Социологи провели исследование на тему новогоднего настроения у россиян. Они опросили около 4,5 тысяч человек, задавая вопрос "какими способами люди создают себе то самое праздничное настроение".

- 40% респондентов проголосовали за стандартные атрибуты - елку, гирлянды, сверкающие витрины и прочие украшения. 7% отметили, что начинают усиленно чистить мандарины, чтобы почувствовать приближение праздника. Столько же смотрят новогодние передачи или фильмы похожие на "Иронии судьбы", - сообщили РИА Новости аналитики сервиса путешествий Туту.ру.

Специалисты также отметили, что подготовка новогоднего стола дарит праздничное настроение 6% опрошенным, стольких же людей вдохновляют покупка подарков или небольшое путешествие в Европу на рождество. Бой курантов и поздравление президента окунает в атмосферу праздника 4% россиян. Еще 2% вспоминают о брызгах шампанского и только 1% о фейерверках и новогодних костюмах.

ИСТОЧНИК KP.RU