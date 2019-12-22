Трамп заявил о скором подписании торгового соглашения с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что торговое соглашение с Китаем будет подписано в скором времени. Переговоры относительно этого вопроса велись больше года.
- Мы только что добились прорыва по торговому соглашению и вскоре подпишем его, - сказал Дональд Трамп.
Американский лидер отдельно отметил, что прогресса в переговорах помогли достигнуть "жесткие меры". Речь идет о пошлинах, которые ввели США в отношении товаров из Китая.
Как писал сайт kp.ru, достигли первой фазы торгового соглашения, договорившись об одновременной отмене пошлины на товары друг друга.
Также сообщалось, что часть запретов уже снята в рамках предварительных встреч представителей экономических блоков стран. Например, Китай снял запрет на ввоз мяса птицы из штатов. Также договорились частично учитывать позиции друг друга и в вопросах, которые касаются не только торговли.
ИСТОЧНИК KP.RU