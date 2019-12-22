2019-12-22T05:54:03+03:00
Политика

В США рассказали о реакции европейских стран на санкции по "Северному потоку-2"

По словам американского посла в Берлине, ограничительные меры направлены на интересы ЕС
Мария ИГНАТЬЕВА
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В США рассказали о реакции европейских стран на санкции по "Северному потоку-2"В США рассказали о реакции европейских стран на санкции по "Северному потоку-2"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Посол США в Берлине Ричард Гренелл сообщил, что многие европейские страны выражают благодарность за введение санкций против трубопровода "Северный поток-2". По его словам, ограничительные меры были приняты в интересах ЕС.

- Если серьезно: 15 европейских стран, Европейская комиссия и Европейский парламент - все выразили свои опасения по поводу проекта. Мы давно слышим от наших европейских партнеров, что США должны поддержать их усилия. Поэтому санкции представляют собой очень проевропейское решение. Я почти весь день слышу от европейских дипломатов благодарность за то, что мы приняли эти меры, - заявил диппредставитель.

Он также назвал решение о введение санкций против "Северного потока-2" "чрезвычайно проевропейской позицией".

Напомним, как писал сайт kp.ru, президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны на 2020 год. Согласно документам, выделено 738 миллиардов долларов. В нем есть отдельные пункты, в которых прописаны санкции в отношении судов, занимающихся работой над проектами "Северный поток-2" и "Турецкий поток" на глубине свыше 30 метров. Один из подрядчиков накануне подписания оборонного бюджета приостановил работу над проектом, опасаясь ограничительных мер. Минфин США почти сразу же потребовал прекратить укладку газопровода.

ИСТОЧНИК KP.RU

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