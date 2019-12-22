Аналитики назвали сферу военного превосходства России над США
С начала 2000-х американцы стали использовать авиацию в качестве основного источника огневой поддержки и забросили полевую артиллерию
Изменить размер текста:
Исследователи аналитического центра RAND Corporation пришли к выводу, что Россия значительно превосходит Соединенные Штаты по состоянию полевой артиллерии.
Дело в том, что после теракта 11 сентября 2001 года американцы сконцентрировались на борьбе с боевиками, в частности в Ираке и Афганистане, и стали использовать авиацию в качестве основного источника огневой поддержки, а артиллеристы практические перестали получать опыт. Об этом говорится в статье журнала National Interest.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU