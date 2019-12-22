В ПФР рассказали, как индексируются пенсии после увольнения

СЕГОДНЯ 07:53 2019-12-22T08:15:02+03:00

Если гражданин ушел с работы на заслуженный отдых, а после решил продолжить деятельность, начисленные сверху выплаты уже не отменят

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С 2016 года пенсия работающих пенсионеров индексируется уже после их увольнения. Председатель Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал, как именно это происходит.

Согласно его данным, на настоящий момент средняя зарплата работающих стариков составляет около 40 тысяч рублей. После увольнения количество накопленных ими индивидуальных коэффициентов умножается на актуальную стоимость, которая в 2020 году будет 93 рубля, и уже к полученной сумме прибавляется актуальный размер фиксированной выплаты (5 686,25 рубля). Это и есть перерасчет, передает "Российская газета".

Так, если гражданин достиг пенсионного возраста в 2015 году, но все еще продолжал работать, то ему начислялась выплата без индексации, которая при 120 индивидуальных коэффициентах составляла 12 958,79 рубля (71,41 руб. х 120 + 4 383,59 руб.). В случае выхода на пенсию в конце 2019 года сумма увеличится до 16 846,25 рубля (93 руб. х 120 + 5 686,25 руб.).

При этом, если россиянин решит снова выйти на работу уже после индексации, ПФР не станет ее отменять.

Сайт kp.ru писал, что с 1 января 2020 года пенсии неработающих граждан увеличатся на 6,6% или одну тысячу рублей. Таким образом средний размер ежемесячных выплат составит 16,4 тысячи рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/747802" frameborder="0"></iframe> Пенсии вырастут с 1 января.Индексация пенсий в России пройдет на месяц раньше

ИСТОЧНИК KP.RU