Ким Чен Ын назвал сложившуюся политическую ситуацию "сложной"
Председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын провел заседание Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи. Он сообщил начальникам армейских подразделений о "сложной внутренней и внешней политической ситуации" и поручил принять ряд важных организационных и другие мер по укреплению Вооруженных сил республики.
По словам северокорейского лидера, именно этого требует быстро меняющаяся ситуация в решающее для "корейской революции" время.
"В соответствии с военно-стратегическими намерениями партии на заседании обсуждены и решены вопросы формирования, расширения и реорганизации новых подразделений, вопросы переподчинения некоторых частей, важные военные вопросы и меры по изменению дислокации войск", - говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Кореи.
Власти отозвали и выбрали новых членов ЦВК. Также кадровые перестановки коснулись руководства ряда силовых ведомств и армейских корпусов.
Сайт kp.ru писал, что накануне США вновь заговорили о нарушении прав человека в КНДР. В Пхеньяне на это пригрозили "рождественским подарочком" для американского лидера Дональда Трампа.
ИСТОЧНИК KP.RU
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