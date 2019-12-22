Лавров считает, что Макрон пытается бороться с русофобией в Европе
Президент Франции Эммануэль Макрон наравне с другими европейскими лидерами пытается бороться с охватившей ЕС русофобией. Такими наблюдениями поделился министр иностранных дел России Сергей Лавров.
По его словам, уровень русофобии в мире сейчас просто "зашкаливает".
"Я не раз говорил уже, что к огромному сожалению позиция и НАТО, и Евросоюза по отношению к России определяется достаточно агрессивным, шумным русофобским меньшинством", - сказал глава ведомства.
Лавров подчеркнул, что очень важно изменить такую тенденцию, и президент Франции это понимает. Высказывание прозвучало в рамках программы "Большая игра" на Первом канале.
Сайт kp.ru писал, что в последнее время Макрон высказывает отличную от других членов НАТО позицию. Так, например, ранее он отказался считать Россию угрозой альянса и заявил, что не только он так думает.
ИСТОЧНИК KP.RU