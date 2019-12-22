Лавров считает, что Макрон пытается бороться с русофобией в Европе

СЕГОДНЯ 08:41 2019-12-22T08:56:32+03:00

НАТО и ЕС достаточно агрессивно настроены по отношению к России, но многие страны хотят изменить ситуацию

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Президент Франции Эммануэль Макрон наравне с другими европейскими лидерами пытается бороться с охватившей ЕС русофобией. Такими наблюдениями поделился министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, уровень русофобии в мире сейчас просто "зашкаливает".

"Я не раз говорил уже, что к огромному сожалению позиция и НАТО, и Евросоюза по отношению к России определяется достаточно агрессивным, шумным русофобским меньшинством", - сказал глава ведомства.

Лавров подчеркнул, что очень важно изменить такую тенденцию, и президент Франции это понимает. Высказывание прозвучало в рамках программы "Большая игра" на Первом канале.

Сайт kp.ru писал, что в последнее время Макрон высказывает отличную от других членов НАТО позицию. Так, например, ранее он отказался считать Россию угрозой альянса и заявил, что не только он так думает.

ИСТОЧНИК KP.RU