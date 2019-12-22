2019-12-22T09:10:28+03:00
Политика

Макрон считает колониализм большой ошибкой Франции

По словам президента республики, Париж больше не размышляет о мире "в категориях гегемонии"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что период колониализации был одной из самых больших ошибок республики. Такое заявление прозвучало в субботу, 21 декабря, во время визита главы государства в Кот-д'Ивуар, который до 1960 года являлся колонией этой европейской страны.

Во время совместной пресс-конференции с лидером западноафриканской республики Алассаном Уаттарой Макрон призвал "открыть новую страницу общей истории"

"Слишком часто сегодня полагают, будто Франция размышляет о мире в категориях гегемонии и все так же привержена знаменам колониализма, который был большой ошибкой", - цитирует ТАСС президента.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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