2019-12-22T10:03:54+03:00
Политика

Строители «Северного потока-2» столкнулись с новой проблемой

Швейцарская компания приостановила укладку труб в Дании из-за санкций, а российское судно "Фортуна" недостаточно оснащено для реализации проекта
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Строители газопровода "Северный поток-2" вновь столкнулось с проблемой. Швейцарская компания Allseas приостановила укладку труб в Дании из-за наложенных США санкций, а находящееся поблизости российское судно "Фортуна" не в состоянии продолжить эту работы.

Согласно данным американского агентства S&P Global Platts Analytics, баржа просто не соответствует требованиям Копенгагена.

В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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