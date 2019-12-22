Строители «Северного потока-2» столкнулись с новой проблемой
Строители газопровода "Северный поток-2" вновь столкнулось с проблемой. Швейцарская компания Allseas приостановила укладку труб в Дании из-за наложенных США санкций, а находящееся поблизости российское судно "Фортуна" не в состоянии продолжить эту работы.
Согласно данным американского агентства S&P Global Platts Analytics, баржа просто не соответствует требованиям Копенгагена.
В Европарламенте призвали остановить «Северный поток-2».В Европе в очередной раз готовятся к ужесточению отношений с Россией. Одним из ключевых пунктов стала рекомендация запретить строительство «Северного потока-2».
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ИСТОЧНИК KP.RU