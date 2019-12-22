МИД Польши с тревогой отнесся к словам Путина о Второй мировой войне

СЕГОДНЯ 11:18 2019-12-22T11:39:06+03:00

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Министерство иностранных дел Польши обвинило Россию в искажении событий Второй мировой войны. Такое заявление последовало в ответ на слова президента РФ Владимира Путина об этом конфликте.

Сайт kp.ru писал, что тема была затронута во время большой пресс-конференции главы государства. Путин заявил, что Советский Союз нельзя назвать инициатором Второй мировой войны. Что касается вхождения войск СССР в Польшу, то это случилось уже после того, как власти республики утратили контроль над Вооруженными силами, а правительство бежало. Вести переговоры было попросту не с кем.

"Мы с тревогой и недоумением воспринимает высказывания представителей властей РФ", - говорится в комментарии на сайте МИД Польши.

Дипломаты заявили, что СССР и Германия действовали сообща во вред республики, а отрицание этого "факта" лишь подрывает совместную работу российских и польских экспертов по примирению.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/750714" frameborder="0"></iframe> Самые яркие фразы Путина на большой пресс-конференции 2019.19 декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин провел 15 большую пресс-конференцию, Вспоминаем самые яркие высказывания

ИСТОЧНИК KP.RU