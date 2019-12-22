Лавров: Россия не будет ухудшать отношения с Китаем в угоду США
США хотят разделить Китай и Россию, однако Москва не станет портить отношения с Пекином лишь для того, чтобы осчастливить Вашингтон. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Дипломат рассказал, что тема отношений двух стран поднималась в ходе его встречи с американским президентом Дональдом Трампом 10 декабря. Также этот вопрос затрагивал бывший помощник главы Белого дома по национальной безопасности Генри Киссинджер.
Он сказал, что Вашингтон бы хотел иметь хорошие отношения с Россией и Китаем, а не между этими двумя странами. Лавров посчитал такой сценарий не очень реалистичным.
"Но сама идея, что нужно достигать своих целей через позитив, развивая сотрудничество, а не через санкции и ультиматумы, заслуживает, как минимум, признания", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.
Сайт kp.ru писал, что Соединенные Штаты видят угрозу в тесном взаимодействии России и КНР.
Лавров: Россия не будет ухудшать отношения с Китаем в угоду США.Эта тема затрагивалась на переговорах главы МИД с американским президентом Дональдом Трампом
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU