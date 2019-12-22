2019-12-22T12:03:17+03:00
Политика

Лавров: Россия не будет ухудшать отношения с Китаем в угоду США

Эта тема затрагивалась на переговорах главы МИД с американским президентом Дональдом Трампом
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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США хотят разделить Китай и Россию, однако Москва не станет портить отношения с Пекином лишь для того, чтобы осчастливить Вашингтон. Такое заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дипломат рассказал, что тема отношений двух стран поднималась в ходе его встречи с американским президентом Дональдом Трампом 10 декабря. Также этот вопрос затрагивал бывший помощник главы Белого дома по национальной безопасности Генри Киссинджер.

Он сказал, что Вашингтон бы хотел иметь хорошие отношения с Россией и Китаем, а не между этими двумя странами. Лавров посчитал такой сценарий не очень реалистичным.

"Но сама идея, что нужно достигать своих целей через позитив, развивая сотрудничество, а не через санкции и ультиматумы, заслуживает, как минимум, признания", - сказал Лавров в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Сайт kp.ru писал, что Соединенные Штаты видят угрозу в тесном взаимодействии России и КНР.

Лавров: Россия не будет ухудшать отношения с Китаем в угоду США.Эта тема затрагивалась на переговорах главы МИД с американским президентом Дональдом Трампом

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ИСТОЧНИК KP.RU

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