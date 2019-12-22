2019-12-22T12:00:02+03:00
Политика

Захарова: Польша многие годы подрывала отношения с Россией

В МИД РФ прокомментировали слова польских коллег об "искажении" Москвой событий Второй мировой войны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Мария ЗахароваМария ЗахароваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала слова польских дипломатов о том, что Москва "искажает" события Второй мировой войны и подрывает совместную работу экспертов двух стран по нормализации отношений.

Сайт kp.ru писал, что поводом для таких заявлений стало высказывание российского президента Владимира Путина о вхождении советских войск на территорию республики. Глава государства напомнил, что на тот момент власти Польши потеряли контроль над армией, а члены правительство бежали из страны - вести переговоры было не с кем. Варшаву весьма встревожили такие слова.

Захарова же отметила, что представители республики сами на протяжении многих лет подрывали двусторонние отношения.

"Агрессивная риторика, снос памятников борцам с фашизмом, запевальная роль в принятии антироссийских санкций ЕС - прямые тому доказательства", - цитирует сайт телеканала "Звезда" представителя МИД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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