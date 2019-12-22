2019-12-22T13:11:35+03:00
Политика

Пять украинских компаний заключили контракты с «Газпромом»

Поставки топлива начнутся 1 января 2020 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Контракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компанийКонтракты с российским «Газпромом» подписали пять украинских компанийФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Пять украинский компаний подписали контракты с российской корпорацией "Газпром". Поставки "голубого топлива" должны начаться 1 января 2020 года.

Такую информацию украинскому порталу Liga.net предоставил информированный собеседник на нефтегазовом рынке. При этом он не уточнил названия компаний, а также детали соглашений.

Напомним, что в пятницу в Минске прошли переговоры представителей России и Украины. Они около шести часов обсуждали условия двустороннего соглашения и в итоге решили, что транзит газа в 2020 году составит 65 миллиардов кубометров, а в 2021-2024 годах - по 40 миллиардов.

Также стороны откажутся от всех исковых претензий по имеющимся соглашениям. "Газпром" все же выплатит украинской стороне почти 3 миллиардов долларов.

Сайт kp.ru писал, что, по мнению экспертов, речь идет не о прорыве, а о компромиссе.

Пять украинских компаний подписали контракт с «Газпромом».С 2021 по 2024 год объем транзита составит 40 млрд кубометров газа в год

ИСТОЧНИК KP.RU

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