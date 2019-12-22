2019-12-22T13:18:26+03:00
Политика

Премьер Украины рассказал о плюсах газового соглашения с Россией

Этой зимой цены на отопление расти не будут
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Подписание договора позволит не поднимать цену на газПодписание договора позволит не поднимать цену на газФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что подписание пятилетнего соглашения на транзит российского газа положительно скажется на ситуации в стране.

Глава правительства напомнил, что все тарифы за прокачку топлива будут устанавливаться по европейским правилам, а потому Киев не останется "заложником двусторонних переговоров". К процессу формирования цен подключат независимого регулятора.

"Что это означает для украинского бизнеса и украинцев? Это означает, что этой зимой цена на газ расти не будет", - сказал Гончарук в обращении, которое было опубликовано в Facebook.

Сайт kp.ru писал, что ранее на этой недели стороны заключили пятилетнее соглашение на транзит газа. В 2020 году будет перекачано 65 миллиардов кубометров газа, в 2021-2024 - по 40 млрд.

Страны отзовут иски по действующим договорам, а "Газпром" выплатит Украине компенсацию в размере почти трех млрд долларов.

Нафтогаз и Газпром: история конфликта.В чём же суть газового конфликта России и Украины?

ИСТОЧНИК KP.RU

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