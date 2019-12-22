Премьер Украины рассказал о плюсах газового соглашения с Россией
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что подписание пятилетнего соглашения на транзит российского газа положительно скажется на ситуации в стране.
Глава правительства напомнил, что все тарифы за прокачку топлива будут устанавливаться по европейским правилам, а потому Киев не останется "заложником двусторонних переговоров". К процессу формирования цен подключат независимого регулятора.
"Что это означает для украинского бизнеса и украинцев? Это означает, что этой зимой цена на газ расти не будет", - сказал Гончарук в обращении, которое было опубликовано в Facebook.
Сайт kp.ru писал, что ранее на этой недели стороны заключили пятилетнее соглашение на транзит газа. В 2020 году будет перекачано 65 миллиардов кубометров газа, в 2021-2024 - по 40 млрд.
Страны отзовут иски по действующим договорам, а "Газпром" выплатит Украине компенсацию в размере почти трех млрд долларов.
Нафтогаз и Газпром: история конфликта.В чём же суть газового конфликта России и Украины?
ИСТОЧНИК KP.RU
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