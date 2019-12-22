2019-12-22T13:31:26+03:00
Политика

Действующий лидер Афганистана победил на президентских выборах

За Ашрафа Гани проголосовали 50,64% избирателей или свыше 923 тысяч человек
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Действующий президент Афганистана Ашраф Гани вновь победил на выборах главы государства. Голосование состоялось еще в конце сентября, однако Независимая избирательная комиссия страны объявила результаты лишь сейчас.

Согласно ее данным, в поддержку Гани высказались 50,64% избирателей или 923 тысячи 868 человек. Для сравнения, главный соперник президента, премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла получил голоса более 720 тысяч граждан (39,52%).

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Михаил Горбачев идет на поправку
Действующий лидер Афганистана победил на президентских выборах
Премьер Украины рассказал о плюсах газового соглашения с Россией
Пять украинских компаний заключили контракты с «Газпромом»
Чрезмерное потребление воды опасно для организма, выяснили ученые
Захарова: Польша многие годы подрывала отношения с Россией
Лавров: Россия не будет ухудшать отношения с Китаем в угоду США
МИД Польши с тревогой отнесся к словам Путина о Второй мировой войне
Восемь человек погибли в результате штормов в Испании и Португалии
Строители «Северного потока-2» столкнулись с новой проблемой
Макрон считает колониализм большой ошибкой Франции
Лавров считает, что Макрон пытается бороться с русофобией в Европе
Ким Чен Ын назвал сложившуюся политическую ситуацию "сложной"
Два реактора японской АЭС будут закрыты из-за террористической угрозы
В ПФР рассказали, как индексируются пенсии после увольнения
Аналитики назвали сферу военного превосходства России над США
Военные медики из России окажут помощь сирийским детям
В США рассказали о реакции европейских стран на санкции по "Северному потоку-2"
Трамп заявил о скором подписании торгового соглашения с Китаем
Глава Украинского МИД назвал "дополнительными гарантиями" ужесточение правил поездок в Россиию
Социологи выяснили, что создает новогоднее настроение россиянам
NASA и Boeing попытаются совместными усилиями посадить корабль Starliner
Барби из Болгарии 17 раз увеличивала себе губы ради рекорда и красоты