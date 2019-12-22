Действующий лидер Афганистана победил на президентских выборах
За Ашрафа Гани проголосовали 50,64% избирателей или свыше 923 тысяч человек
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Действующий президент Афганистана Ашраф Гани вновь победил на выборах главы государства. Голосование состоялось еще в конце сентября, однако Независимая избирательная комиссия страны объявила результаты лишь сейчас.
Согласно ее данным, в поддержку Гани высказались 50,64% избирателей или 923 тысячи 868 человек. Для сравнения, главный соперник президента, премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла получил голоса более 720 тысяч граждан (39,52%).
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ИСТОЧНИК KP.RU