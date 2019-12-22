СЕГОДНЯ 13:37 2019-12-22T13:37:29+03:00

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Бывший президент СССР Михаил Горбачев идет на поправку после воспаления легких. Болезнь отступает, хотя общее состояние оставляет желать лучшего. Об этом рассказал сам политик.

"Я не падаю духом, продолжаю работать", - сказал Горбачев.

По словам последнего генсека ЦК КПСС, медики не фиксируют никаких кризисов или обострений и собираются выписать его в скором времени, передает "Интерфакс".

Новость дополнений.

ИСТОЧНИК KP.RU