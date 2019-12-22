Такого не было 43 года: Парламент Кубы назначил премьер-министра

СЕГОДНЯ 14:42 2019-12-22T14:42:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Национальная ассамблея народной власти Кубы назначила Мануэля Марреро Круса премьер-министром страны. Об этом сообщили в пресс-службе парламента республики.

Уведомление о назначении появилось на странице ассамблеи в Twitter в минувшую субботу, 21 декабря. Известно, что до того, как стать премьером, Крус на протяжении 16 лет возглавлял министерство туризма.

Политик стал первым председателем правительства Кубы за последние 43 года. Его предшественником был Фидель Кастро.

Именно он изменил Конституцию страны, упразднив должность премьера в далеком 1976 году, однако в 2019-м основной документ Кубы было решено изменить. Сайт kp.ru писал, власти республики путем референдума вернули посты президента и главы правительства, а также утвердили отказ от строительства коммунизма, частично признав частную собственность.

ИСТОЧНИК KP.RU