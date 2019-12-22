Кремль: Путин будет участвовать в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту

СЕГОДНЯ 15:14 2019-12-22T15:14:56+03:00

Железнодорожное движение по мосту будет запущено в понедельник, 23 декабря

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В Кремле рассказали, что российский лидер Владимир Путин будет участвовать в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту в понедельник, 23 декабря.

Мероприятие состоится во время рабочей поездки главы государства в Южный федеральный округ..

В Кремле подчеркнули, что Владимир Путин проведет встречу с рабочими-мостовиками, а также ознакомится с планами по развитию транспортной инфраструктуры юга России.

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ИСТОЧНИК KP.RU