Палили из "Мерседеса" в воздух: Появилось видео стрельбы из автоматов "Калашникова" в Москве
На месте инцидента работают полицейские
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В распоряжении kp.ru оказалось видео стрельбы в районе ЖК Ривер Парк на Коломенской в Москве. Группа неизвестных, по словам очевидцев, стреляла в воздух из черного фургона "Мерседес". Во время стрельбы они использовали автомат "Калашникова".
На данный момент на месте инцидента работают полицейские, район оцеплен.
В Москве открыли стрельбу из Мерседеса.
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ИСТОЧНИК KP.RU