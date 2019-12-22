Палили из "Мерседеса" в воздух: Появилось видео стрельбы из автоматов "Калашникова" в Москве

СЕГОДНЯ 15:20 2019-12-22T15:32:19+03:00

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В распоряжении kp.ru оказалось видео стрельбы в районе ЖК Ривер Парк на Коломенской в Москве. Группа неизвестных, по словам очевидцев, стреляла в воздух из черного фургона "Мерседес". Во время стрельбы они использовали автомат "Калашникова".

На данный момент на месте инцидента работают полицейские, район оцеплен.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/751074" frameborder="0"></iframe> В Москве открыли стрельбу из Мерседеса.

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ИСТОЧНИК KP.RU