"Их мнение я учитываю": Путин считает полезным обмен информацией с журналистами на Большой пресс-конференции
Российский лидер Владимир Путин рассказал, что обмен информацией с журналистами на Большой пресс-конференции считает полезным.
Политик также отметил, что все вопросы, заданные на пресс-конференции демонстрируют тренды экономики и социальной сферы,.
Все это очень полезно, представляет большой интерес и, конечно, свидетельствует о нашей открытости, - подчеркнул президент.
Также российский лидер рассказал, что учитывает мнение журналистов, поскольку они близко общаются с гражданами в своих регионах.
- Мне представляется, что и представителям прессы и общественности это тоже важно. Потому что объясняет мотивы поведения государственных органов, власти по тем или иным вопросам, - пояснил Путин в эфире программы "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия 1".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин высказался о "вмешательстве" в дела Великобритании. Президент также поздравил английского премьера с Brexit.
ИСТОЧНИК KP.RU