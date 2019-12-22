2019-12-22T16:04:59+03:00
Политика

"Их мнение я учитываю": Путин считает полезным обмен информацией с журналистами на Большой пресс-конференции

Президент России отметил, что задаваемые ему вопросы демонстрируют тренды экономики и социальной сферы
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments12
"Их мнение я учитываю": Путин считает полезным обмен информацией с журналистами на Большой пресс-конференции"Их мнение я учитываю": Путин считает полезным обмен информацией с журналистами на Большой пресс-конференцииФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Российский лидер Владимир Путин рассказал, что обмен информацией с журналистами на Большой пресс-конференции считает полезным.

Политик также отметил, что все вопросы, заданные на пресс-конференции демонстрируют тренды экономики и социальной сферы,.

Все это очень полезно, представляет большой интерес и, конечно, свидетельствует о нашей открытости, - подчеркнул президент.

Также российский лидер рассказал, что учитывает мнение журналистов, поскольку они близко общаются с гражданами в своих регионах.

- Мне представляется, что и представителям прессы и общественности это тоже важно. Потому что объясняет мотивы поведения государственных органов, власти по тем или иным вопросам, - пояснил Путин в эфире программы "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия 1".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин высказался о "вмешательстве" в дела Великобритании. Президент также поздравил английского премьера с Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Историческое приземление": В Нью-Мексико корабль Starliner совершил успешную посадку
"Убойная вечеринка": В США по меньшей мере 13 человек пострадали в результате стрельбы в жилом доме
Грозит до трех лет тюрьмы: Материалы дела актрисы Бочкаревой направили в суд
Лавров: Россия призывает обсудить проблемы, связанные с планами США по выводу оружия в космос
Лавров заявил, что РФ намерена ответить на санкции США против "Северного потока-2"
"Их мнение я учитываю": Путин считает полезным обмен информацией с журналистами на Большой пресс-конференции
Палили из "Мерседеса" в воздух: Появилось видео стрельбы из автоматов "Калашникова" в Москве
Кремль: Путин будет участвовать в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту
Такого не было 43 года: Парламент Кубы назначил премьер-министра
Ливийская армия Хафтара задержала судно с турецким экипажем
Михаил Горбачев идет на поправку
Действующий лидер Афганистана победил на президентских выборах
Премьер Украины рассказал о плюсах газового соглашения с Россией