СЕГОДНЯ 15:31 2019-12-22T16:04:59+03:00

"Их мнение я учитываю": Путин считает полезным обмен информацией с журналистами на Большой пресс-конференции Фото: REUTERS

Президент России отметил, что задаваемые ему вопросы демонстрируют тренды экономики и социальной сферы

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Российский лидер Владимир Путин рассказал, что обмен информацией с журналистами на Большой пресс-конференции считает полезным.

Политик также отметил, что все вопросы, заданные на пресс-конференции демонстрируют тренды экономики и социальной сферы,.

Все это очень полезно, представляет большой интерес и, конечно, свидетельствует о нашей открытости, - подчеркнул президент.

Также российский лидер рассказал, что учитывает мнение журналистов, поскольку они близко общаются с гражданами в своих регионах.

- Мне представляется, что и представителям прессы и общественности это тоже важно. Потому что объясняет мотивы поведения государственных органов, власти по тем или иным вопросам, - пояснил Путин в эфире программы "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия 1".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что российский лидер Владимир Путин высказался о "вмешательстве" в дела Великобритании. Президент также поздравил английского премьера с Brexit.

ИСТОЧНИК KP.RU