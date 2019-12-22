СЕГОДНЯ 15:42 2019-12-22T16:23:20+03:00

Лавров заявил, что РФ намерена ответить на санкции США против "Северного потока-2" Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава МИД России подчеркнул, что проект в любом случае будет реализован, несмотря на угрозы со стороны американских представителей

Изменить размер текста: A A

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет отвечать на санкции США, включая ограничения против "Северного потока-2" и учтет их при выстраивании отношений с Вашингтоном.

По словам дипломата, проект в любом случае будет реализован, несмотря на угрозы со стороны представителей Штатов. Евросоюз в данном случае понимает свой коммерческий интерес.

- На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб. Но отвечать будем точно. И, конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения, - отметил Лавров в программе "Большая игра".

Также дипломат заявил, что никогда не думал, что американские политики дойдут до таких решений, которые не делают чести серьезным политическим деятелям.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что канцлер Германии Ангела Меркель пообещала жестко ответить на санкции против «Северного потока — 2». Ранее США ввели ограничения против газопровода.

ИСТОЧНИК KP.RU