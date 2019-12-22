Лавров заявил, что РФ намерена ответить на санкции США против "Северного потока-2"
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва будет отвечать на санкции США, включая ограничения против "Северного потока-2" и учтет их при выстраивании отношений с Вашингтоном.
По словам дипломата, проект в любом случае будет реализован, несмотря на угрозы со стороны представителей Штатов. Евросоюз в данном случае понимает свой коммерческий интерес.
- На санкции мы будем отвечать, но так, чтобы нам самим себе не нанести ущерб. Но отвечать будем точно. И, конечно, мы будем это учитывать, выстраивая все наши отношения, - отметил Лавров в программе "Большая игра".
Также дипломат заявил, что никогда не думал, что американские политики дойдут до таких решений, которые не делают чести серьезным политическим деятелям.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что канцлер Германии Ангела Меркель пообещала жестко ответить на санкции против «Северного потока — 2». Ранее США ввели ограничения против газопровода.
ИСТОЧНИК KP.RU