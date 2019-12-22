Лавров: Россия призывает обсудить проблемы, связанные с планами США по выводу оружия в космос
Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что Москва настаивает на обсуждении проблем,которые возникли в связи с намерением США разместить оружие в космосе.
- Мы никогда не отказывались от необходимости рассматривать весь комплекс проблем в сфере стратегической стабильности с учетом всех аспектов этой ситуации, которые влияют на стратегическую стабильность, - заявил глава МИД РФ в эфире программы "Большая игра".
При этом, как отметил дипломат, заявление американской стороны о том, что они не будут ратифицировать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, не добавляет стабильности и уверенности".
- Параллельно с продлением СНВ-3, назревает разговор между всеми ключевыми игроками по всему комплексу этих проблем, - подчеркнул Лавров.
Он отметил, что "эта противоракетная оборона не имеет ничего общего с задачей обороняться от Ирана, а является по-настоящему глобальной, Москва настаивает на обсуждении проблем".
Ранее сайт kp.ru писал о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США в попытке разместить оружие в космосе. Представитель ведомства России ответила на «антироссийский выпад» американских властей.
ИСТОЧНИК KP.RU