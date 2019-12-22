"Убойная вечеринка": В США по меньшей мере 13 человек пострадали в результате стрельбы в жилом доме
Инцидент произошел в одном из домов Чикаго по время "тусовки"
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Американские СМИ сообщают, что по меньшей мере 13 человек получили ранения в результате стрельбы в доме в городе Чикаго в штате Иллинойс.
Также уточняется, что инцидент произошел в районе Энглвуд в жилом доме, где, возможно, проходила вечеринка.
На данный момент полицейские работают на месте преступления, устанавливаются личность стрелявших. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.
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ИСТОЧНИК KP.RU