"Убойная вечеринка": В США по меньшей мере 13 человек пострадали в результате стрельбы в жилом доме

СЕГОДНЯ 16:28 2019-12-22T16:28:47+03:00

Инцидент произошел в одном из домов Чикаго по время "тусовки"

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Американские СМИ сообщают, что по меньшей мере 13 человек получили ранения в результате стрельбы в доме в городе Чикаго в штате Иллинойс.

Также уточняется, что инцидент произошел в районе Энглвуд в жилом доме, где, возможно, проходила вечеринка.

На данный момент полицейские работают на месте преступления, устанавливаются личность стрелявших. Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU