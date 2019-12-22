"У Зеленского связаны руки": Лавров объяснил отказ Зеленского от развода сил в Донбассе

СЕГОДНЯ 17:22 2019-12-22T18:15:15+03:00

Дипломат подчеркнул, что лидер Незалежной имеет какие-то обязательства перед теми, кто не хочет никакого прекращения конфликта

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Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что отказ лидера Украины Владимира Зеленского на саммите в "нормандском формате" от разведения сил в Донбассе говорит о том, что у него связаны руки.

Дипломат также подчеркнул, что украинский политик "либо имеет какие-то обязательства перед теми, кто не хочет никакого прекращения конфликта, либо просто понимает, что у него могут быть проблемы дома".

- Зеленский сказал, что он не может это поддержать, потому что это очень отдаленная цель, и разведение, которое уже состоялось в трех пунктах заняло у него больше пяти месяцев, поэтому, если экстраполировать, разведение с такой скоростью займет семь или десять лет, - также подчеркнул Лавров, пишет "РИА-Новости".

При этом, по словам дипломата, лидер Незалежной "может согласиться только на то, чтобы "нормандский формат" призвал Контактную группу согласовать разведение еще в трех точках".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Сергей Лавров сообщил, что власти Украины предложили для разведения сил участки "в чистом поле". Вывод войск в Донбассе- одно из условий соглашений, достигнутых в рамках саммита в Париже.

ИСТОЧНИК KP.RU