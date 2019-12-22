СЕГОДНЯ 17:31 2019-12-22T18:19:17+03:00

"Снег и небольшой минус": Синоптики рассказали о погоде в Москве в новогоднюю ночь Фото: Евгения ГУСЕВА

В Росгидромете рассказали, что суточная температура на следующей неделе будет выше нормы на 11-12 градусов

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Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что следующая неделя в Москве будет теплой, а к Новому году немного похолодает.

- К Новому году с Урала должно немного вытащить холодный воздух. То есть новогодняя ночь должна быть близка к многолетним данным, - отметил специалист в интервью RT.

Также Цыганков подчеркнул, что суточная температура на следующей неделе в российской столице будет выше нормы на 11-12 градусов. Так, в Москве в новогоднюю ночь ожидается небольшой минус, а также снег.

На этой и следующей неделях, по словам специалистов, столицу снова накроет теплый фронт, поэтому в городе будет тепло до 27 декабря.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что аномальная погода в Москве побьет 133-летний рекорд тепла. Специалисты отмечают, что средняя температура воздуха прошедшей части декабря составляет плюс 0,6 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU