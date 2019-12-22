2019-12-22T17:51:16+03:00
Спорт

"Это похоже на фарс": Адвокат Родченкова ответил на обвинения СК России об изменении базы данных

Отмечается, что экс-руководитель московской антидопинговой лаборатории "не входил в электронную базу LIMS, он не имел подобной возможности"
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Американский адвокат бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова назвал "фарсом" обвинения со стороны Следственного комитета РФ.

- Родченков не входил в электронную базу LIMS, он не имел подобной возможности. Мы не знаем ничего о том, чтобы кто-то это делал, всё это фарс, - заявил Джим Уолден.

Напомним, ранее по словам СК РФ, Родченков и другие «неустановленные лица» удаленно посещали базу данных и вносили в неё изменения.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Это похоже на фарс": Адвокат Родченкова ответил на обвинения СК России об изменении базы данных
"Снег и небольшой минус": Синоптики рассказали о погоде в Москве в новогоднюю ночь
"У Зеленского связаны руки": Лавров объяснил отказ Зеленского от развода сил в Донбассе
"Историческое приземление": В Нью-Мексико корабль Starliner совершил успешную посадку
"Убойная вечеринка": В США по меньшей мере 13 человек пострадали в результате стрельбы в жилом доме
Грозит до трех лет тюрьмы: Материалы дела актрисы Бочкаревой направили в суд
Лавров: Россия призывает обсудить проблемы, связанные с планами США по выводу оружия в космос
Лавров заявил, что РФ намерена ответить на санкции США против "Северного потока-2"
"Их мнение я учитываю": Путин считает полезным обмен информацией с журналистами на Большой пресс-конференции
Палили из "Мерседеса" в воздух: Появилось видео стрельбы из автоматов "Калашникова" в Москве
Кремль: Путин будет участвовать в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту
Такого не было 43 года: Парламент Кубы назначил премьер-министра
Ливийская армия Хафтара задержала судно с турецким экипажем
Михаил Горбачев идет на поправку
Действующий лидер Афганистана победил на президентских выборах
Премьер Украины рассказал о плюсах газового соглашения с Россией