"Это похоже на фарс": Адвокат Родченкова ответил на обвинения СК России об изменении базы данных

СЕГОДНЯ 17:51 2019-12-22T17:51:16+03:00

Отмечается, что экс-руководитель московской антидопинговой лаборатории "не входил в электронную базу LIMS, он не имел подобной возможности"

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Американский адвокат бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова назвал "фарсом" обвинения со стороны Следственного комитета РФ.

- Родченков не входил в электронную базу LIMS, он не имел подобной возможности. Мы не знаем ничего о том, чтобы кто-то это делал, всё это фарс, - заявил Джим Уолден.

Напомним, ранее по словам СК РФ, Родченков и другие «неустановленные лица» удаленно посещали базу данных и вносили в неё изменения.

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ИСТОЧНИК KP.RU