"Это похоже на фарс": Адвокат Родченкова ответил на обвинения СК России об изменении базы данных
Отмечается, что экс-руководитель московской антидопинговой лаборатории "не входил в электронную базу LIMS, он не имел подобной возможности"
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Американский адвокат бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова назвал "фарсом" обвинения со стороны Следственного комитета РФ.
- Родченков не входил в электронную базу LIMS, он не имел подобной возможности. Мы не знаем ничего о том, чтобы кто-то это делал, всё это фарс, - заявил Джим Уолден.
Напомним, ранее по словам СК РФ, Родченков и другие «неустановленные лица» удаленно посещали базу данных и вносили в неё изменения.
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ИСТОЧНИК KP.RU