2019-12-22T20:14:42+03:00
Общество

Умер Эммануэль Унгаро: итальянский модельер, ученик легендарного кутюрье Кристобаля Баленсиаги

Эммануэль Унгаро умер в возрасте 86 лет после продолжительной болезни
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Париже в возрасте 86 лет умер модельер итальянского происхождения Эммануэль Унгаро.

Мужчина умер послед продолжительной болезни. Французские СМИ пишут, что Унгаро последние два года часто болел.

Модельер был учеником легендарного кутюрье Кристобаля Баленсиаги, а в 1965 году открыл собственный модельный дом в Париже.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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