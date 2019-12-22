"Вопрос нацбезопасности": Партия Порошенко инициирует санкции против поставок газа из России

СЕГОДНЯ 22:42 2019-12-22T22:42:39+03:00

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Экс-лидер Украины Петр Порошенко заявил, что хочет созвать Совет нацбезопасности и обороны из-за возможных прямых поставок российского газа.

- Безусловно, это вопрос национальной безопасности. И безусловно, я убежден, по крайней мере, моя политическая сила будет этого требовать, - отметил бывший политик.

Ранее Москва и Киев подписали протокол по газовому сотрудничеству.

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ИСТОЧНИК KP.RU